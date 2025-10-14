La Universidade de Vigo organiza hoy dos jornadas formativas gratuitas

En el marco de la programación previa de los Premios Feroz 2026, la Facultad de Comunicación acoge la jornada «A produción independente galega na provincia de Pontevedra», promovida por la Asociación Galega de Productores Independientes (Agapi), en colaboración con el Concello, los Premios Feroz y la Facultad de Comunicación de la Universidade de Vigo, en Pontevedra.

Tras la ceremonia inaugural, la jornada arranca a las 10.15 horas con la charla «Produtoras da provincia de Pontevedra e camiño internacional», en la que participan Mercedes G. Nieto, de M International; Daniel Froiz, de Matriuska Cinema; y Diego R. Aballe, de Coven Films.

Asimismo, la segunda mesa redonda, «As rodaxes na provincia de Pontevedra», programada para las 11.30 horas, contará con la participación de Silvia Fuentes, de Sétima, productora de «As línas descontinuas» de Anxos Fazáns, y Alfonso Zarauza, de Maruxiña Films, productor de «Así chegou a noite» de Ángel Santos.

Posteriormente, a las 12.30 horas, tendrá lugar la tercera mesa redonda, «Mulleres que contan», con las intervenciones de las productoras Nati Juncal, de Cósmica y delegada territorial de CIMA Galicia; Alba Gallego, de Kraken Media, y Beli Martínez, de Fílmika Galaica.

Por otro lado, paralelamente Marín acoge en la Escuela Naval Militar (ENM) la jornada «Ecosistemas de Innovación Abierta en Defensa», creada con el fin de abordar el impacto que tiene la transformación digital en el ámbito de la defensa, así como presentar cómo se trabaja de forma colaborativa en las principales tecnologías digitales que se están aplicando a los diferentes proyectos estratégicos, por lo que se dirige a estudiantes, medios de comunicación y personal docente investigador.

Después del acto de apertura, programado para las 10.00 horas, la actividad comienza con una mesa redonda en la que estarán presentes diferentes representantes de la Armada; Manuel Reigosa, el rector de la Universidade de Vigo; y el CIO de Defensa de Telefónica España, Jesús Abraham, por lo que es el responsable de los sistemas y de las tecnologías de la información de la empresa.

Más tarde, a las 11.30 horas, la jornada continúa con una presentación de proyectos de innovación en el ámbito de la defensa, completando las actividades de esta mañana formativa a las 12.00 horas, cuando tiene lugar una visita guiada a los simuladores Siana y Cavir de la Escuela Nava Militar.

Además, al evento también asistirán Tomás Clavijo, comandante-director de la ENM y Paula Beirán, directora de Telefónica España en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias.

Cabe destacar que estas actividades en las que está presente la Universidade de Vigo son gratuitas, pero requieren de inscripción previa.