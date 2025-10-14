El transporte urbano de Pontevedra se reorganizará tras la entrada en funcionamiento del Novo Montecelo
La demanda casi se ha duplicado en los últimos cuatro años, pasando de 464.000 billetes en 2022 a los 837.000 con los que se estima que se cerrará este año
Alrededor del 60% de los viajeros utiliza la L2 para conectar con el complejo hospitalario
La demanda del transporte público casi se ha duplicado en los últimos cuatro años, según los datos de la Xunta hechos públicos en la mañana de este martes por el concejal de Mobilidade e Infraestructuras, César Mosquera, que avanzó que este fuete crecimiento hace pensar en la reestructuración de las líneas, una transformación que se llevará a cabo tras la entrada en funcionamiento del Novo Montecelo.
Tras la firma del convenio con la Xunta, el nuevo mapa de transporte urbano se implantó en octubre de 2021 con dos nuevas líneas circulares. En 2022 se registraron 464.000 billetes de viajes con origen o destino en el municipio de Pontevedra.
El crecimiento en los siguientes doce meses fue exponencial, de casi un 45%, de modo que en 2023 se contabilizaban 672.000 viajes. En pasado 2024 continuó, aunque más moderado, este incremento la demanda, y las líneas con salida y origen en el concello registraron 808.000 billetes vendidos, un 20,33% más que en el ejercicio anterior.
Por lo que respecta a este 2025, los datos contabilizados hasta el pasado mes de septiembre refieren 628.000 viajes. Extrapolándolo a todo el año, el Concello estima que se cerrará con unos 837.000 billetes vendidos.
La inmensa mayoría de este crecimiento hace referencia a las circulares, especialmente a la Linea 2, es decir la que conecta con el hospital Montecelo. Alrededor del 60% de la demanda de buses urbanos se concentra en este servicio, con salida en la Praza de Galicia y que continúa por la estación, San Amaro y Mourente hasta la la Rúa Alemaña, en Monte Porreiro.
Durante el pasado año cerca de 316.000 viajeros hicieron uso de estos buses para llegar a Montecelo, un 20,7% más que en 2023
Durante el pasado año cerca de 316.000 viajeros hicieron uso de estos buses para llegar a Montecelo, un 20,7% más que en 2023, según datos de la Xunta sobre estas concesiones que gestiona la empresa Autocares Rías Baixas.
El 90% del hospital está prácticamente ejecutado y, tras varios cambios de fechas, se prevé que el traslado se realice en la primera mitad de 2026, una vez que concluyan las obras a finales de este año, según las previsiones de la administración gallega. Será a partir de ese momento cuando se estudie la reordenación del transporte urbano.
Hasta esa fecha, la reorganización proyectada por los técnicos de la Xunta “ha sido un éxito”, resumió el edil, que incidió en que el mapa “fue muy bien estudiado”.
Es la L2 la que habrá que repensar porque “está funcionando muy bien y a veces tiene ciertas dificultades para cumplir los horarios, igual hay que reforzarla", señaló el concejal César Mosquera
A estas alturas, el Gobierno local estima que “el crecimiento más fuerte ya pasó” y en adelante habrá tiempo para restructurar las líneas “pendientes de las obras de Montecelo, no sabemos el impacto de los aparcamientos etc”. En todo caso, es esa L2 la que habrá que repensar porque “está funcionando muy bien y a veces tiene ciertas dificultades para cumplir los horarios, igual hay que reforzarla".
La Línea 1 es la segunda más demandada. También parte por la Praza de Galicia para continuar por Orillamar y concluir en Monte Porreiro. Durante el pasado año registró 208.685 billetes vendidos, un 16,8% más que en 2023.
El Concello subvenciona la gran mayoría de estos viajes. La fracción de los viajeros que no cuentan con tarjeta no llega al 10%
Se suma la Línea 3 a Marín y otras 20 a localidades como Cambados, Sanenxo, Cerdedo-Cotobade o Ponte Caldelas que “poco aportan”, resumió César Mosquera, al cómputo global.
El Concello subvenciona la gran mayoría de estos viajes (la fracción de los viajeros que no cuentan con tarjeta no llega al 10%, según datos que hizo públicos Mosquera) y durante este año ha previsto una inversión de 360.000 euros en esta financiación.
El Coche de Punto "está funcionando razonablemente bien para lo que está diseñado"
El pasado mes el Partido Popular pidió la supresión del Coche de Punto, el sistema de transporte a demanda del rural por su baja demanda y el portavoz municipal de los populares, Rafael Domínguez, le auguró un “futuro negro”.
El Coche de Punto, pensado para personas que residen en el rural y que tienen que hacer gestiones en el centro y no disponen de otro transporte ni una red social que les garantice los traslados hasta Pontevedra, realizó una media de 9 viajes diarios entre los meses de febrero (cuando empezó a ser de pago) y junio, según los últimos datos del Concello.
Cesar Mosquera respondió a estas críticas subrayando que “nunca ninguna medida pionera, avanzada, alternativa y sostenible tuvo la tolerancia del PP” y el Coche de Punto “no iba a ser la excepción, sería una sorpresa”.
Recordó que “acordamos soluciones para el transporte público con la Xunta y las únicas críticas fueron del PP”, cuando el servicio “está funcionando francamente bien”. En el caso del Coche de Punto, señaló que “siempre estamos reajustando” y que el transporte a demanda “está resolviendo un problema” y el próximo año, al renovar el convenio, “si es necesario, se modificará”.
Insistió en que el transporte a demanda “está funcionando razonablemente bien para lo que está diseñado” y se preguntó cuál es la alternativa que plantea el PP “¿meter los autoubeses por las pistas del rural?”.
Mosquera señaló a esas críticas como un ejemplo de la “ligereza” del Partido Popular y destacó que recientemente aseguró que “lo único que faltaba” para iniciar las excavaciones arqueológicas en Santa Clara era la licencia municipal cuando a día de hoy todavía no ha recibido el Concello la solicitud.
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»
- Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade