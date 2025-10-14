El transporte urbano de Pontevedra se reorganizará tras la entrada en funcionamiento del Novo Montecelo

La demanda del transporte público casi se ha duplicado en los últimos cuatro años, según los datos de la Xunta hechos públicos en la mañana de este martes por el concejal de Mobilidade e Infraestructuras, César Mosquera, que avanzó que este fuete crecimiento hace pensar en la reestructuración de las líneas, una transformación que se llevará a cabo tras la entrada en funcionamiento del Novo Montecelo.

Tras la firma del convenio con la Xunta, el nuevo mapa de transporte urbano se implantó en octubre de 2021 con dos nuevas líneas circulares. En 2022 se registraron 464.000 billetes de viajes con origen o destino en el municipio de Pontevedra.

El crecimiento en los siguientes doce meses fue exponencial, de casi un 45%, de modo que en 2023 se contabilizaban 672.000 viajes. En pasado 2024 continuó, aunque más moderado, este incremento la demanda, y las líneas con salida y origen en el concello registraron 808.000 billetes vendidos, un 20,33% más que en el ejercicio anterior.

Por lo que respecta a este 2025, los datos contabilizados hasta el pasado mes de septiembre refieren 628.000 viajes. Extrapolándolo a todo el año, el Concello estima que se cerrará con unos 837.000 billetes vendidos.

La inmensa mayoría de este crecimiento hace referencia a las circulares, especialmente a la Linea 2, es decir la que conecta con el hospital Montecelo. Alrededor del 60% de la demanda de buses urbanos se concentra en este servicio, con salida en la Praza de Galicia y que continúa por la estación, San Amaro y Mourente hasta la la Rúa Alemaña, en Monte Porreiro.

Durante el pasado año cerca de 316.000 viajeros hicieron uso de estos buses para llegar a Montecelo, un 20,7% más que en 2023

Durante el pasado año cerca de 316.000 viajeros hicieron uso de estos buses para llegar a Montecelo, un 20,7% más que en 2023, según datos de la Xunta sobre estas concesiones que gestiona la empresa Autocares Rías Baixas.

El 90% del hospital está prácticamente ejecutado y, tras varios cambios de fechas, se prevé que el traslado se realice en la primera mitad de 2026, una vez que concluyan las obras a finales de este año, según las previsiones de la administración gallega. Será a partir de ese momento cuando se estudie la reordenación del transporte urbano.

Hasta esa fecha, la reorganización proyectada por los técnicos de la Xunta “ha sido un éxito”, resumió el edil, que incidió en que el mapa “fue muy bien estudiado”.

Es la L2 la que habrá que repensar porque “está funcionando muy bien y a veces tiene ciertas dificultades para cumplir los horarios, igual hay que reforzarla", señaló el concejal César Mosquera

A estas alturas, el Gobierno local estima que “el crecimiento más fuerte ya pasó” y en adelante habrá tiempo para restructurar las líneas “pendientes de las obras de Montecelo, no sabemos el impacto de los aparcamientos etc”. En todo caso, es esa L2 la que habrá que repensar porque “está funcionando muy bien y a veces tiene ciertas dificultades para cumplir los horarios, igual hay que reforzarla".

La Línea 1 es la segunda más demandada. También parte por la Praza de Galicia para continuar por Orillamar y concluir en Monte Porreiro. Durante el pasado año registró 208.685 billetes vendidos, un 16,8% más que en 2023.

El Concello subvenciona la gran mayoría de estos viajes. La fracción de los viajeros que no cuentan con tarjeta no llega al 10%

Se suma la Línea 3 a Marín y otras 20 a localidades como Cambados, Sanenxo, Cerdedo-Cotobade o Ponte Caldelas que “poco aportan”, resumió César Mosquera, al cómputo global.

El Concello subvenciona la gran mayoría de estos viajes (la fracción de los viajeros que no cuentan con tarjeta no llega al 10%, según datos que hizo públicos Mosquera) y durante este año ha previsto una inversión de 360.000 euros en esta financiación.