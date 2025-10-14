Los secretos de fabricación de las fragatas, a la luz en un curso de los ingenieros navales en Marín

La Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) y la Escuela Naval Militar (ENM) celebran las VII jornadas técnicas bajo el lema «Buques de escolta modernos: las fragatas». El evento se llevará a cabo en la Escuela Naval Militar de Marín este viernes 17 y el sábado 18 de octubre de 2025.

Con estas jornadas buscan explorar en profundidad la evolución y el futuro de los buques de escolta y repasarán las técnicas constructivas a lo largo de la historia, con una especial atención a las fragatas más avanzadas, como las F-110, y una proyección hacia el futuro que incluye el análisis de la participación de la Armada española en el ámbito internacional.

Así, la sesión del viernes 17 de octubre comenzará a las 17.15 horas con la bienvenida por parte de Tomás Clavijo Rey-Stolle, comandante-director de la Escuela Naval y el presidente de AINE, Luis Guerrero Gómez y Jorge Dahl de Sobrino, presidente y decano territorial en Galicia de la Asociación y Colegio de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE- COIN).

Entre los temas clave y ponentes destacados se encuentran: El buque de escolta, su evolución en el siglo XX y su presencia en la Armada Española, presentado por el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Luego se ofrecerá «una visión sobre la estrategia constructiva y modernización de astilleros para las Unidades Navales del último tercio del siglo XX, a cargo de Francisco Javier Cabañas Navarro, ingeniero naval y exdirector del astillero de Cartagena de Navantia.

La visión de futuro con las «Fragatas F-110. El camino hacia el futuro», que será expuesta por Francisco Vílchez Rodríguez, actual director de la Autoridad Técnica de Ingeniería de Navantia (Grupo SEPI).

●La presencia de la Armada con sus buques de escolta polivalentes en las agrupaciones navales internacionales, presentada por el vicealmirante Gregorio Bueno Murga (Reserva), es otro de los puntos.

Ambas jornadas, moderadas por destacados ingenieros navales, incluyen mesas redondas y finalizan el sábado a las 13.30 con la clausura oficial a cargo de los organizadores del mismo, exponen los promotores del acto.