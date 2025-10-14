Sanxenxo da luz verde a la nueva tasa de basuras y la renovación del servicio

El Pleno de Sanxenxo dio luz verde ayer en una sesión extraordinaria a la nueva tasa de basura, una medida que contó con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y la oposición del PSOE.

El Concello señala que la nueva tasa entrará en vigor el 1 de enero de 2026, «pero se aplicará una vez que esté instaurado el nuevo contrato». Significará un incremento de 2,91 euros al mes en los recibos de basura del urbano, que queda en 123 euros, y en el rural, en 79 euros al año.

Se trata de una subida moderada impuesta tal y como recordó la concejala de Economía, Hacienda y Personal, Paula Martínez, «para más de 8.000 concellos de España por una Ley de Residuos que aprobó el gobierno del PSOE con el apoyo del BNG».

El gobierno local indica que «a pesar del incremento, los vecinos de Sanxenxo seguirán pagando menos que en los ayuntamientos del entorno». En concreto, las 5.628 familias que residen en el rural del municipio «pagarán 50 euros menos que en Vilagarcía y 14 euros menos que O Grove».

En el caso de los residentes en zona urbana, «pagarán 9 euros menos que en Pontevedra, 7 euros menos que en Vilagarcía». «Pese a que es una subida moderada, somos conscientes del esfuerzo que supone; por eso, por primera vez, la nueva ordenanza se preocupa de las familias más vulnerables que estarán exentas del pago de la tasa y las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren cediendo alimentos u otras causas sociales se beneficiarán de una bonificación del 20%», apuntó Martínez.

En la misma línea, el concejal también señaló que los negocios van a pagar menos que en otros concellos limítrofes. «Desaparece la distinción por zonas, y se mantiene la de metros cuadrados en caso de bares, cafeterías y restaurantes, así como supermercados e hipermercados y grandes superficies», afirmó. A modo de ejemplo, señala que los 284 comercios de Sanxenxo pagarán 225 euros al año; los bares y cafeterías de menos de 1.000 metros cuadrados, 950 euros; un hotel medio con 20 habitaciones 680 euros sin comedor y 1.100 euros si lo tiene.

El servicio de recogida de basura, limpieza viaria de playas, indica el gobierno local, «va a experimentar una completa transformación con una mayor frecuencia de la recogida, que incluye puerta a puerta para la hostelería; la sustitución de los 2.000 contenedores equipados con un sensor que detecta cuando están llenos; la renovación de la flota de camiones, vehículos y demás maquinaria del servicio y la mejora de la limpieza viaria y de playas, aumentando la frecuencia y las zonas a limpiar».

«Vamos a cumplir la Ley de Residuos pese a que, como miles de ayuntamientos, consideramos que puede contravenir la autonomía municipal para fijar sus propios tributos, pero los vecinos de Sanxenxo seguirán pagando menos que en los ayuntamientos del entorno», subraya Martínez.