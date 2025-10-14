Premio a cuatro décadas de tradición en la cocina del restaurante O Cañón de Pau

O Cañón de Pau es uno de los locales de hostelería tradicional que resiste en las calles de Pontevedra, ubicado en la plaza de Barcelos desde 1984.

Tras cuatro décadas de duro trabajo en el negocio familiar, Alfonso González, junto a su mujer, María Jesús Cerviño, y sus dos hijos, Adrián y David, han visto reconocida su labor por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE).

«Llevan muchos años dando de comer a la gente, se les tiene mucho cariño en la ciudad», expresa Valeria Giráldez, al frente de la organización empresarial.

Explican que, tras varias ediciones en las que el premio honorífico siempre se lo llevaban grandes empresas, querían darle un giro de tuerca y orientarlo a los pequeños negocios que «son tan importantes para Pontevedra y que llevan funcionando muchos años dando vida a las calles».

Adrián González, desde la visión de la nueva generación, se muestra «orgulloso» porque es «un reconocimiento a muchos años de trabajo de toda la familia», añadiendo que «no hace falta ir a lo grande, ya que los pequeños negocios están muy bien», rechazando a las grandes multinacionales que cuentan con sucursales en cada esquina.

Alfonso, 42 años al frente

Mientras, su padre asegura que su vida «está en el bar», tras 42 años trabajando en la hostelería. Sin embargo, confirma que espera estar «unas temporadas más», a falta de todavía tres años para una esperada jubilación que llegará tras encadenar infinidad de jornadas de «mínimo 16 horas diarias», algo que hoy en día ve «inviable».

En este proceso de relevo generacional, uno de los hermanos González Cerviño sostiene que «en los tiempos que corren, tienes que adaptarte, los negocios cambian» y aseguran que lo hacen todavía más, «en una ciudad tan cambiante como esta».

No obstante, se mantienen en su línea de negocio tradicional, recordando el padre que «ni siquiera tenemos servicio a domicilio», algo de lo más común hoy en día.

Aunque sí que ofrecen comida para llevar y alimentan a unas setenta personas al día, «llegando a las cien en los días buenos y bajando al medio centenar en los no tan buenos», aunque remarcan que no es un aspecto que les preocupe.

Tras fundar el bar el siglo pasado junto a un socio, antes de que nacieran sus dos hijos, Alfonso González espera que «al negocio todavía le queden muchos años de vida» en los que seguir alimentando a las familias pontevedresas.

Premio Xoven Empresario

Después de conocer al primer grupo galardonado con el premio honorífico, la Asociación de Jóvenes Empresarios anuncia que el resto de premiados se darán a conocer el próximo 7 de noviembre en el Museo de Pontevedra a partir de las 19.00 horas.

La gala reconocerá dos categorías y otras dos menciones de honor. Xove empresario del año e Iniciativa emprendedora del año corresponden a las categorías. Mientras, todas las candidaturas que se presenten optan a recibir una mención de honor en innovación y en responsabilidad social empresarial.

La XXVII edición continúa con su compromiso de «promoción de la cultura emprendedora, la innovación empresarial, la creación de empleo y la internacionalización de las pymes», comunican.