El personal de mantenimiento del Provincial reclama igualdad laboral y salarial

El personal de Veolia que se encarga del servicio de mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra celebra hoy la última de los ocho jornadas de huelga que se están desarrollando con el fin de exigir la equiparación de las condiciones laborales y salariales con las del personal de otras áreas sanitarias. Por ello, han convocado una manifestación en los alrededores del centro médico a partir de las 12.00 horas.

Asimismo, ayer también hubo movilizaciones en las inmediaciones del hospital tras acceder a primera hora de la mañana al espacio donde se celebraba una reunión de la Dirección, logrando entregar dos cartas al responsable de Recursos Económicos mediante las que se solicitaba una cita. Asimismo, en el escrito también recogía las principales demandas del grupo.

Según señalan desde la Confederación Intersindical Galega, el personal de mantenimiento llevaba un año intentando abrir una mesa de negociación sin que ni la empresa adjudicataria del servicio ni el Sergas facilitaran una respuesta favorable.

Veolia aplica el convenio colectivo de la provincia de Pontevedra que, tal y como indican, no se ajusta a las funciones propias del personal, por lo que exigen mejoras más allá del convenio, que están disponibles para el personal de Veolia que trabaja en el mantenimiento de otros hospitales, como en el caso del Álvaro Cunqueiro en Vigo.