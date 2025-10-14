Huelga laboral a favor de Palestina, mañana
Mañana se convoca una huelga laboral en defensa del genocidio que afecta a Palestina, con actos en diferentes puntos de la ciudad. Comienza a las 11.00 horas delante del Hospital Provincial. Una hora más tarde, tendrá lugar una concentración en la plaza da Ferrería, mientras que a las 20.00 horas se convoca otra manifestación en la plaza de la Peregrina.
