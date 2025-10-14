La Finca de Briz vuelve a ser escenario de una terrorífica fiesta de Samaín

La localidad de Marín ya se prepara para convertirse en una auténtica villa de miedo y diversión, en las vísperas de la festividad de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

El «Samaín Briz» volverá a ser el evento de la noche del 31 de octubre y el Ayuntamiento está ya inmerso en toda la planificación de las actividades de esa terrorífica noche.

La concejala de Fiestas, Marián Sanmartín mantuvo encuenttros con los representantes de los colectivos y entidades que colaboran en la fiesta y ayer, junto a la Fundación Xoán XXIII presentó la imagen de la celebración

Junto con la fundación, la comparsa Os da Caña y el club deportivo La Peña volverán a ser los pilares de este evento, a los que ya se le sumaron el año pasado las comparsas Cor Café, Val do Lérez, As Sonecas y este año también la comparsa A Pandilla.

«Tendremos de nuevo rutas del terror, a las que habrá que acceder haciendo cola, pero también se proyectan recorridos de acceso libre por toda la finca con distintas estaciones de miedo, adelantó Sanmartín, quien recordó que la fiesta se desarrolla entre la tarde y noche anterior al festivo de Todos los Santos.

Los espectáculos de la laguna principal tendrán dos pases y serán de temáticas relacionadas con el Samaín.

Además, la zona denominada Pequesamaín, que volverá a ubicarse en el Auditorio «contrará con la decoración de espantapájaros, realizados en colaboración con las personas usuarias de los centros de día de Marín.

Con otras muchas actividades, los organizadores animan a los más pequeños de la casa «a que sigan esta temática en sus disfraces».

«También animamos a los comercios de la localidad y a las distintas y numerosas comunidades de vecinos del entorno a que se sumen a la decoración de ese día en que la Finca de Briz se transforma en un auténtico parque del terror», indicó la concejala de Marín durante la presentación de las actividades a desarrollar en esta jornada.

La concejala estima que se destinarán unos cincuenta mil euros a estas fiestas por parte del Ayuntamiento que, a su vez, cuenta con una subvención de la Diputación de Pontevedra. Esta cuantía, indican los promotores, se destina a pagar a todas las entidades colaboradoras, la logística, las actuaciones y espectáculos así como a la gestión del Pequesamaín, con monitorizado.

A lo largo de los próximos días, dado que aún faltan tres semanas, el Ayuntamiento irá descubriendo más detalles de la programación de la fiesta de miedo.