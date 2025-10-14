Un encuentro literario festeja el Día de las Escritoras 2025
REDACCIÓN
Pontevedra
Susana Fortes, María Oruña y Arantza Portabales pusieron ayer el broche de oro al programa provincial «Mulleres de Palabra(s)» con el que la Diputación festejó el Día de las Escritoras.
El acto tuvo lugar en el Pazo Provincial y durante el mismo también se desvelaron las lecturas recomendadas por las protagonistas de este programa.
Las actividades literarias que impulsa la Diputación continuarán los próximos días 23 y 24 con Pontevedra Literaria, que contarrá con Ledicia Costas, Jorge Volpi, Laura Ferrero y Manuel Jabois.
