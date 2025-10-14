El Concello suma más de una veintena de vehículos de limpieza a la ciudad

El Concello de Pontevedra presentó ayer en la plaza de España una muestra de los nuevos vehículos de limpieza y recogida de residuos en los espacios públicos de la ciudad, ya incorporados, gestionados por la empresa Prezero.

Entre esta nueva maquinaria se encuentran diez carros portacalderos eléctricos, una barredora con tres cepillos de limpieza y agua a presión y un total de once vehículos auxiliares que formarán parte de este servicio de limpieza en el día a día de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores destacó la «mejora sustancial para los trabajadores que están en la calle» que suponen estos carros, que cuentan con elementos como una pequeña pistola de agua de intensidad regulable para limpiar pequeñas zonas.

Lores y Gómez observan el funcionamiento de la nueva maquinaria. / Rafa Vázquez

Además, en la muestra se señaló la existencia de una de las cinco limpiadoras que se sumarán, que cuentan con tres cepillos. «Tres son eléctricas y dos a gasoil, para zonas de una limpieza más potente», apunta Lores, quien añade que «faltan por incorporar triciclos eléctricos que van a hacer funciones en el urbano, en el periurbano y en los barrios».

Por otro lado, según comenta Alfonso Silveira, el responsable de la empresa, «el uso de los vehículos auxiliares está pensado para el periurbano» y se pretende «que sean lo más autónomos posible, con un equipo que permita solventar posibles incidencias».

Asimismo, toda la maquinaria incorporada cuenta con el rótulo de «Responsábeis», la reciente marca institucional solidaria presentada por el Concello con el fin de incidir en la concienciación de un futuro mejor mediante la realización de distintas prácticas.

El alcalde también destacó la ocasión para destacar la nueva instalación de colectores de residuos comunitarios, ya que «prácticamente se van a duplicar».

La maquinaria incorpora nueva tecnología

Los vehículos de limpieza y recogida de residuos cuentan con distintas incorporaciones tecnológicas. En el caso de los carros portaeléctricos, son totalmente eléctricos y de accionamiento mecánico con estructura modular, así como un sistema de iluminación y señalización de luces LED de bajo consumo. En la zona central se sitúan dos contenedores extraíbles de 70 litros. Dispone también de pantalla de visualización y conexión USB para teléfonos inteligentes; modulador de velocidad; batería de litio de 36V y 20 Ah; equipo de limpieza de agua y pistola a presión y un aspirador de excrementos.

En cuanto a los vehículos auxiliares, también son eléctricos con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y un selector de velocidad automático. Además, sus baterías son de litio de alto rendimiento con una autonomía de 199 kilómetros y la posibilidad de ser cargados en cualquier toma estándar. El vehículo tiene un GPS para su localización, un equipo de agua de alta presión y su cabina es de dos plazas.

Por otro lado, la barredora dual con tres cepillos tiene sistema de climatización y una boca de aspiración de gran volumen y gran capacidad. Pese a ello, cuenta con una baja emisión de polvo, consumo de agua y nivel sonoro, debido al kit de insonorización que incorpora. Cuenta también con una cámara 360 grados y una doble pértiga de baldeo en el techo, entre otros elementos.