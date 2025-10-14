El Carlos Oroza estudia el bolo de San Martiño

El CIFP Carlos Oroza transmitirá el patrimonio gastronómico de la comarca a través de una demostración culinaria a cargo de Carmen Suárez este jueves.

La vecina de la parroquia de Borela, en Cerdedo-Cotobade, compartirá con el primer curso del ciclo de Dirección de Cocina los pasos necesarios para la elaboración de un dulce muy característico de la zona: el bollo de San Martiño.

Durante dos horas, esta experiencia de aprendizaje activo explicará a los pupilos el contexto en el que se preparaba este postre.

Les enseñará paso a paso su elaboración, desde la preparación de los ingredientes hasta el amasado y la fermentación de la masa, que quedará lista para la cocción en la jornada siguiente.

El bollo está hecho con harina de millo corvo y centeno, uvas pasas, higos, azúcar y anís, «y era tradicionalmente elaborado en la parroquia el domingo siguiente al día de San Martiño, acompañando sardinas y castañas asadas», recuerdan desde la organización del evento.

La receta estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a la recuperación de la fiesta en 1995, el bollo regresó a los hornos y a la memoria colectiva de la parroquia.

La sesión de aprendizaje forma parte de un proyecto más amplio de recuperación de recetas tradicionales, desarrollado en colaboración con Ardora Formación.

El objetivo pasa por «conectar generaciones, poner en valor los saberes populares y ofrecer al alumnado experiencias reales con las que comprender que la innovación en el mundo de la gastronomía también pasa por mirar hacia atrás con respeto», añaden.

Desde el CIFP Carlos Oroza creen que «no hay mejor manera de formar profesionales que poniéndolos en contacto directo con la cultura, aprender haciendo».

Por ello, desarrollan actividades como esta, donde el alumnado aprende a través del testimonio, las manos y la historia de personas como Carmen Suárez, son fundamentales en su forma de entender la formación en valores y el aprendizaje significativo.