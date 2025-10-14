Agustín Reguera destaca el éxito del taller de empleo de Moraña

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, participó esta mañana en la clausura del programa de empleo de garantía juvenil Xóvenes Moraña-Portas-Valga I en el Concello de Moraña.

El programa, que se extendió durante casi un año, contó con una financiación de la Xunta cercana a los 440.000 euros

16 jóvenes se formaran de manera teórica y práctica en las especialidades de forestales y albañilería.

Reguera destacó en su intervención el «buen trabajo realizado en los tres municipios», donde los participantes trabajaron en la mejora de varias infraestructuras locales.

Recordó que esta iniciativa cuenta con una gran tasa de acceso al mercado laboral, asegurando que «es habitual que un buen número de alumnos consigan una oportunidad antes de finalizar su formación».

El delegado concluyó incentivando a los jóvenes que contemplen el emprendimiento como una opción de futuro a «acercarse a uno de los quince polos de emprendimiento que la Xunta tiene por toda Galicia».

Cabe destacar que organizaron también un taller de empleo dual que involucró a veinte personas. Esta modalidad también contó con una financiación de la Xunta de Galicia cercana a 420.000 euros