La Agrupación Socialista homenajea en su 129 aniversario a sus cinco militantes más veteranos

La Agrupación Socialista de Pontevedra celebrará su 129 aniversario con un encuentro en el que homenajeará a cinco compañeros que superan los 45 años de militancia. Se trata de la profesora jubilada Margariña Valderrama Currás, primera mujer concejala en Poio en el período democrático; Roxelio Pérez Poza, durante años secretario de FETE-UGT Galicia y de la Fundación Luis Tilve; Baltasar García, secretario general de la Agrupación de Pontevedra en distintas etapas: Julia Paredes, histórica militante con «un papel esencial en momentos clave para el devenir de la agrupación», recuerdan los socialistas; y José Vázquez, edil en la primera corporación de Marín tras la dictadura franquista.

Sus compañeros de partido buscan que el homenaje sea «una muestra de gratitud por su entrega y su larga trayectoria al servicio del proyecto socialista».

El evento se celebrará el próximo día 17 a partir de las 21 horas en el Parador de Turismo, coincidiendo además con el 175 aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias Posse, fundador del Partido Socialista y del sindicato UGT.

Este llegó a la estación de tren de Pontevedra el 8 de septiembre de 1896, ofreciendo un primer mitin en el Teatro Principal y otro en el entonces Centro Republicano. Apenas un mes después, el 20 de octubre, se constituyó la Agrupación Socialista de Pontevedra, con un primer comité presidido por Fernando Freigeiro.

El secretario general y portavoz municipal de los socialistas, Iván Puentes, destaca que «queremos celebrar dos eventos que configuraron nuestra larga historia y homenajear a quien la construyó y la sigue construyendo, fortaleciendo nuestros lazos como militantes y reafirmando nuestros valores».