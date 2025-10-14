25 familias participan en «Street for kids» a favor de la autonomía infantil

La campaña europea «Street for kids» llega este viernes 17 de octubre a la ciudad de Pontevedra con una jornada lúdica en la que participarán un total 25 familias con niños de entre 8 y 12 años, por lo que se estima que la actividad cuente con un número aproximado de 100 asistentes.

Se trata de una iniciativa impulsada por Clean Cities, que reúne a más de ochenta colectivos sociales con el objetivo de defender una movilidad activa y un entorno urbano más habitable y sostenible. Por ello, la campaña se centra en exigir la existencia de más calles escolares y, en consecuencia, el cierre de más viales en los alrededores de los centros educativos para que los niños puedan ocupar este espacio y sentirse más seguros.

La jornada comienza a las 17.00 horas en la plaza da Ferrería, donde se reunirán las primeras 25 familias en apuntarse a la iniciativa a través de la página web del Concello: www.apuntate.pontevedra.gal, donde las inscripciones ya están abiertas.

El recorrido comienza de forma lúdica, pasando por la calle San Román, donde los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas quedarán en la «guardería», establecida en la Casa da Luz, mientras los jóvenes marchan a cumplir con su trabajo: jugar en la ciudad.

No obstante, en esta "guardería", los adultos reflexionarán y trabajarán en actividades diseñadas para ellos sobre la necesidad de superar los miedos para fomentar la autonomía y su responsabilidad para contribuir a una sociedad mejor.

Durante este tiempo, los menores realizarán distintas dinámicas con el objetivo de comprender cómo andar solos por las calles pontevedresas. El punto intermedio es la plaza de Barcelos, donde se llevarán a cabo varios juegos y los propios niños harán una difusión de esta jornada entre los adultos y los demás menores allí presentes.

Finalmente, la actividad concluye cuando los jóvenes recojan a sus progenitores de la «guardería» en la que se encuentran mientras tanto, reuniéndose así toda la familia de nuevo.

La despedida se realiza en la plaza da Ferrería, en el lugar donde comenzó la actividad, con una dinámica conjunta entre todos los participantes que consiste la creación del logotipo Clean Cities Pontevedra, que será fotografiado desde el aire con un dron.

Por su parte, la concejala de Protección Ciudadana Eva Vilaverde destacó que la filosofía de la campaña encaja con la visión del espacio público y la autonomía infantil que se defiende en la ciudad. «Para que una ciudad esté viva, los niños y las niñas deben estar en la calle, confirmando así que Pontevedra no solo está viva, sino que es una ciudad vivible», apunta Vilaverde.

Asimismo, esta actividad, aunque parte de la concejalía de Protección Ciudadana, se lleva a cabo en conjunto con la de Educación, de la que es concejal Demetrio Gómez, ya que «la mejor manera de llegar a los niños es a través de las escuelas, el profesorado y las familias», según indica Gómez, quien califica esta colaboración como una «oportunidad excepcional» para trabajar en elementos característicos de Pontevedra, como la seguridad en la calle por parte de los menores.

Además, esta participación en la campaña europea se solicitó a través de la asociación Conbici.