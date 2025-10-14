Más de 22.000 niños están llamados en el área sanitaria a vacunarse contra la gripe

La campaña general de vacunación de la gripe para niños de entre seis meses y once años comenzó este lunes en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, así como en el resto de la comunidad gallega.

Según informa el Sergas, las familias recibirán un mensaje de texto a sus teléfonos móviles con la cita correspondiente, que no será necesaria en el caso de participar en la vacunación piloto en centros escolares. Y es que este año, como novedad, se ha puesto en marcha una iniciativa a través de la cual los menores de tres a once años pueden recibir el suero contra el virus en sus colegios.

El área sanitaria la población diana de niños que se pueden vacunar es de 22.014, según datos oficiales. De ellos, 1.700 participarán en esta campaña en centros educativos, a través de la cual los menores recibirán la vacunación contra la gripe por vía intranasal, con lo cual se evitará el habitual pinchazo, que tanto asusta y echa para atrás a los más pequeños. Se estima que la cobertura en este caso puede llegar al 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022.

Este programa pionero llegará a 55 colegios de Galicia, de los cuales seis corresponden al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

En el caso del distrito de Pontevedra son la EEI Concepción Crespo Rivas de Campolongo y el CEIP A Xunqueira II, que iniciarán la vacunación los días 16 y 21 de octubre, respectivamente. Para ello, será personal de enfermería del Complexo Hospitalario de Pontevedra el que se acerque hasta los centros para administrar las vacunas a los menores.

A estos dos centros pontevedreses hay que sumar otros cuatro del distrito de O Salnés: CRP Sonrisas y Lágrimas de A Illa de Arousa, CEIP San Tomé de Cambados, CEIP Plurilingüe Arealonga y CPR Plurilingüe Sagrada Familia de Vilagarcía de Arousa.

Población adulta

La campaña de vacunación en población adulta de gripe y coronavirus se inició el lunes 29 de septiembre con usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Esta primera fase incluyó a casi 1.800 personas convocadas: 1.432 usuarios y 344 trabajadores. En total, estaba previsto que se empleasen 2.978 dosis de vacunas: 1.604 de gripe y 1.374 de coronavirus.

La residencia de mayores pública de Campolongo fue el lugar elegido por el Sergas para dar el pistoletazo de salida a la campaña en el distrito de Pontevedra.

Los primeros datos de vacunación en mayores hechos públicos por la Xunta indican que por el momento se han vacunado contra la gripe el 1,65% de los de Pontevedra y O Salnés, siendo el porcentaje más bajo de las siete áreas sanitarias, encabezadas por el 5,23% del área de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Además, ayer también se inició la administración de vacunas en personas inmovilizadas de cualquier edad y de sus cuidadores principales.

Los siguientes pasos en la campaña de este año son las personas de más de 70 años, que serán citados por tramos de edad (primero los más longevos) en sus centros de Atención Primaria. Hay que recordar que una de las principales novedades de la campaña 2025-2026 es que no se han habilitado los tradicionales «vacunódromos», que en el caso de Pontevedra se instalaba en el bajo del edificio administrativo de la Xunta. Este año, todas las vacunas se recibirán en los centros de salud.

Asimismo, ayer lunes comenzó la vacunación para el personal sanitario y personas en situación de inmunodepresión.

Oficialmente, la campaña en Galicia terminará el 31 de diciembre, pero en los últimos años se amplió varias semanas para aumentar el porcentaje de población, sobre todo vulnerable, protegida ante la gripe y el coronavirus.