Trasladado un ciclista que se cayó en Caldas

Un ciclista sufrió ayer alrededor de las 11.26 horas una caída en la parroquia de Bemil, en Caldas. Se movilizó a un helicóptero del 061, pero finalmente fue trasladado en ambulancia al Hospital Montecelo al estar consciente.

