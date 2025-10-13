Trasladado un ciclista que se cayó en Caldas
Un ciclista sufrió ayer alrededor de las 11.26 horas una caída en la parroquia de Bemil, en Caldas. Se movilizó a un helicóptero del 061, pero finalmente fue trasladado en ambulancia al Hospital Montecelo al estar consciente.
