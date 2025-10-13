El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad deja 130.000 euros en Pontevedra
La Administración de Lotería Número Uno, en la calle Michelena, despachó un único décimo por terminal a una clienta asidua
Una vecina de Pontevedra se llevó este domingo una alegría contante y sonante gracias al sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional. «Es una clienta habitual», revela Kiti Portela, quien regenta la Administración Número Uno de Pontevedra, en la calle Michelena, donde se despachó un único décimo del primer premio. Este recayó en el 43.429, dotado con 1,3 millones de euros al número (130.000 euros al décimo).
El boleto premiado se vendió por terminal, «ya que habíamos agotado los décimos de lotería», explica Kiti, que se confiesa «muy contenta» de que la fortuna haya sonreído a una conocida, asidua a su administración y de la que solo desvela que es una mujer de mediana edad. «Apenas hemos hablado porque había más gente cuando nos lo vino a decir, solo nos dimos un beso», relata. «Siempre es una alegría dar un premio, pero cuando son peregrinos o visitantes no te hace tanta ilusión como cuando conoces a la persona», añade.
Además de en la Boa Vila, se vendieron décimos del 43.429 en otras quince localidades españolas: Vigo, Caborana (Asturias), Barcelona, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander, Castellón de la Plana, Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), Santa María de Guía (Las Palmas), Málaga, Segovia, Mas de las Matas (terueal), Oliva (Valencia) y Xirivella (Valencia).
El premio se puede cobrar desde este mismo lunes.
