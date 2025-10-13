Portas reúne a 350 personas en su Xantar da Terceira Idade

La edición número 32 del Xantar da Terceira Idade del Concello de Portas reunió varios centenares de vecinos en el pabellón municipal de A Rapeira. La banda de música de Lantaño amenizó la llegada previa a la misa de campaña y, posteriormente, los instantes previos a la comida. El alcalde, Ricardo Martínez, quiso destacar el buen recibimiento de la iniciativa, destacando que «es una de las citas más queridas de nuestro calendario municipal». Los participantes colaboraron con diez euros por cabeza en una fiesta con sorteos y queimada.