Pontedetapas se celebra del 5 al 23 de noviembre y ya se cerraron las inscripciones

El concurso Pontedetapas se celebra del 5 al 23 de noviembre y el Concello ya cerró el plazo de inscripciones de establecimientos hosteleros para participar en esta cita gastronómica, que tiene como objetivo reforzar la marca de la ciudad y dinamizar tanto el comercio local como el sector de la restauración.

Los bares y restaurantes pueden presentar una creación para cada una de las tres modalidades existentes: mejor tapa tradicional, mejor tapa creativa y mejor cóctel. Se premiará la utilización de producto de calidad y típico de la gastronomía gallega. En concreto, la mejor tapa tradicional dará prioridad a aquellas propuestas inspiradas en recetas tradicionales de la cocina local, mientras que la mejor tapa creativa valorará la originalidad en la presentación, en los sabores y en la elaboración. Por último, la modalidad cóctel premiará la mejor propuesta de bebida.

Además, el público escogerá mediante votación popular la Tapa Pontevedra que representará a la ciudad en el certamen De tapas por Galicia, promovido por Turismo de Galicia, para seleccionar el mejor pincho entre los establecimientos ganadores de las siete ciudades.

Pontedetapas estaba abierto a todos los locales de hostelería, con una cuota de inscripción de 60 euros por local.