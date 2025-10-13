Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El plató Rías Baixas se promociona en el mundo

La oferta de Rías Baixas como plató llegará al Shooting Locations Marketplace, encuentro internacional de la industria audiovisual que se celebrará entre el 15 y 16 de octubre en Valladolid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents