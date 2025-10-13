Nuevos talleres de la Red SmartPeme+
La Diputación de Pontevedra organiza la próxima semana cuatro nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red SmartPeme+. Ahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial de la provincia como el diseño 3D, la rentabilidad de una propiedad o el SEO en las redes sociales, entre otras.
