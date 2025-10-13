Las "Mulleres que opinan", centenarias en Pontevedra

Al concluir su octava edición, el foro “As mulleres que opinan son perigosas”, había reunido a 100 ponentes opinadoras. “Somos ya centenarias”, señala Diana López, coorganizadora con Susana Pedreira de este congreso que desde 2018 reivindica desde Pontevedra al periodismo como resistencia feminista, “es todo un logro y creíamos que merecía ser celebrado”.

Para ello, ponen en marcha una publicación que busca “conservar la palabra oral” de las ponentes, una obra a la se pueda recurrir y tener más fácil acceso. Este trabajo también da respuesta a la hipótesis con la que arrancó el foro, “supuestamente no había mujeres que opinan”, mostrando que son decenas las voces femeninas que sí tienen voz.

A mayores de las 100 opiniones, la publicación incluye otras cien páginas en blanco para animar a las lectoras a que expresen sus propias perspectivas; y en general reivindica el periodismo con óptica feminista.

El Teatro Principal fue en la mañana de este lunes escenario de la presentación de la obra, un acto al que también se sumaron el vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, y la concejala de Igualdade, Anabel Gulías.

Sumado a la edición del libro, “As mulleres que opinan son perigosas” celebrará su centenar de ponencias con el espectáculo Señoras y Señoras, en el que Mariola Cubells y María Guerra, periodistas y amigas, proponen un diálogo feminista y desenfadado.

Susana Pedreira recordó que este show feminista es una metáfora también de las redes que el foro busca promover, ya que ambas periodistas “fueron ponentes en diferentes ediciones” el congreso y se dieron cuenta en el escenario del Teatro Principal de que también “tenían unas cómicas dentro”.

El show, que como las restantes actividades contará con entrada gratuita hasta completar aforo, se celebrará el próximo día 24 en el Teatro Principal. Al día siguiente el Edificio Castelao acogerá a partir de mediodía la presentación de la publicación y de un documental realizado por Producciones Mutantes que se centra en el otro gran protagonista del congreso, el público que ha acompañado a las ponentes en estas 8 ediciones.

El audiovisual busca “recoger la opinión del público” y ser un homenaje a las mujeres y hombres que desde 2018 se han erigido como fieles seguidores del foro de debate.

La presentación incluirá una conversación de las organizadoras con cuatro mujeres de diferentes generaciones y que participaron en la primera o en la última edición del congreso, Olga Viza, Marta García Aller, María Varela y María Hermida.

Las impulsoras de “As mulleres que opinan son perigosas” constatan que su propuesta cuenta con un público fiel y las conferencias registran miles de visualizaciones. Invitan especialmente a estos seguidores a que acudan a celebrar el centenar de ponencias.

Se trata de un hito importante que refleja la “magnífica trayectoria” de las impulsoras y el éxito del congreso, como recordó el vicepresidente provincial. Rafa Domínguez insistió en que las administraciones tienen “el deber y la obligación de luchar por el feminismo”, no sin alertar del auge del negacionismo, incluso ante lacras como la violencia machista.

“El negacionismo crece día a día, debemos analizar por qué”, señaló antes de referirse a la importancia de hacer “causa común en pro del feminismo y la igualdad”.

Por su parte, Anabel Gulías explicó que, en contra de la idea de que a un foro de opinión no se podía convocar a mujeres porque no opinaban, los 100 nombres recogidos en la publicación tienen nombres y apellidos. Entre ellos citó a Isaura Abelairas, Yoya Blanco, Carme Fouces o Carmela Silva, que apoyaron el foro y la propuesta de combatir desde las instituciones el negacionismo.

En el extremo contrario, “también tienen nombres y apellidos” quienes desde las instituciones siguen haciendo negacionismo.

Anabel Gulías hizo hincapié en que “los verdaderos protagonistas” de la celebración son los asistentes al foro. Todos ellos contribuyeron, destacó, “a crear un espacio nuevo en el que podemos definir nuestros feminismos y tener nuestras contradicciones, porque las feministas no somos seres de luz sino que también tenemos contradicciones, en un espacio libre”; y los invitó a que acudan a la celebración de que “hay mujeres que opinan”, que tienen voz y ocupan espacios.