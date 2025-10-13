La Filarmónica inicia este lunes su programa

La Sociedad Filarmónica de Pontevedra abre hoy lunes, a las 20.30 horas en el Teatro Principal, su temporada de conciertos 2025/2026, la número 104 de su historia. Lo hará con un concierto del cuarteto de cuerda Nel Cuore y el pianista Juan Barahona. Conciertos para socios, con cuotas de 12 euros al mes para adultos.