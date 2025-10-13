La Filarmónica inicia este lunes su programa
La Sociedad Filarmónica de Pontevedra abre hoy lunes, a las 20.30 horas en el Teatro Principal, su temporada de conciertos 2025/2026, la número 104 de su historia. Lo hará con un concierto del cuarteto de cuerda Nel Cuore y el pianista Juan Barahona. Conciertos para socios, con cuotas de 12 euros al mes para adultos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC