Éxito del Ponteandadas ayer por A Fracha
La ruta Ponteandadas organizada por el Concello de Pontevedra ayer domingo por A Fracha tuvo un notable éxito de participación, con decenas de participantes. La próxima salida será la del domingo 30 de noviembre: «PonteAndada contra as violencias». Saldrá a las 9.30 del palco de la música da Alameda. Tras dos horas y media, se celebrará un magosto al final de la ruta.
