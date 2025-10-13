Un despiste al cocinar unas patas de gallina calcina un galpón en Caldas
Las llamas fueron sofocadas en apenas una hora, pero la vecina sufrió quemaduras leves
El equipo de Emerxencias de Cuntis, los Bomberos de Vilagarcía y la Policía Local de Caldas de Reis intervinieron este lunes en el incendio fortuíto de un galpón en una propiedad privada.
En Emerxencias explican que la vecina de Caldas «se dejó las patas de los pollos que había matado el día anterior al fuego y las llamas terminaron propagándose en el interior del recinto». La hija de la casa avisó a las autoridades al ver, mientras tendía la ropa, el fuego y el humo salir del galpón.
Su madre, al tratar de retener como podía las llamas mientras no llegaban los bomberos, terminó con algunas quemaduras leves en el cuello. No obstante, las autoridades que intervinieron en el incidente aseguran que «está completamente fuera de peligro y que se fue a hacer las curas correspondientes al centro médico».
A pesar de que las incidencias se «solucionaron rápido», el incendio podía haber acabado en una tragedia de dimensiones importantes. A pocos metros de las llamas «había un tanque de gasoil y un montón de alpacas», explican desde Emerxencias de Cuntis sobre la situación del galpón.
Por lo que, en caso de que las llamas hubiesen llegado hasta ellos, el lugar podría haber quedado «totalmente calcinado». «Tuvo mucha suerte de estar en casa para darse cuenta de lo que pasaba y actuar de inmediato», dicen
Los hechos sucedieron ayer sobre las 10.30 horas y la rápida asistencia y actuación de los medios desplazados hasta esta propiedad ubicada en Caldas de Reis, permitió que las llamas quedarán completamente extintas apenas una hora después del origen.
Una plancha provoca otro fuego en Cuntis
El de Caldas no fue el único incidente de hoy con el fuego. Emerxencias de Cuntis también tuvo que actuar en una vivienda local después del cortocircuito provocado por una plancha.
«La chispa saltó a la mesa y a las sillas de madera del lugar, lo que provocó las llamas», sostienen. Sin embargo, al igual que el acontecido en Caldas, todo quedó solucionado rápidamente y fue «más humo que otra cosa».
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»