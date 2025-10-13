Un despiste al cocinar unas patas de gallina calcina un galpón en Caldas

El equipo de Emerxencias de Cuntis, los Bomberos de Vilagarcía y la Policía Local de Caldas de Reis intervinieron este lunes en el incendio fortuíto de un galpón en una propiedad privada.

En Emerxencias explican que la vecina de Caldas «se dejó las patas de los pollos que había matado el día anterior al fuego y las llamas terminaron propagándose en el interior del recinto». La hija de la casa avisó a las autoridades al ver, mientras tendía la ropa, el fuego y el humo salir del galpón.

Su madre, al tratar de retener como podía las llamas mientras no llegaban los bomberos, terminó con algunas quemaduras leves en el cuello. No obstante, las autoridades que intervinieron en el incidente aseguran que «está completamente fuera de peligro y que se fue a hacer las curas correspondientes al centro médico».

Participaron Emerxencias, Bomberos y Policía Local. | FdV

A pesar de que las incidencias se «solucionaron rápido», el incendio podía haber acabado en una tragedia de dimensiones importantes. A pocos metros de las llamas «había un tanque de gasoil y un montón de alpacas», explican desde Emerxencias de Cuntis sobre la situación del galpón.

Por lo que, en caso de que las llamas hubiesen llegado hasta ellos, el lugar podría haber quedado «totalmente calcinado». «Tuvo mucha suerte de estar en casa para darse cuenta de lo que pasaba y actuar de inmediato», dicen

Los hechos sucedieron ayer sobre las 10.30 horas y la rápida asistencia y actuación de los medios desplazados hasta esta propiedad ubicada en Caldas de Reis, permitió que las llamas quedarán completamente extintas apenas una hora después del origen.