Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra
Isidro Jiménez, sanitario durante más de cuatro décadas en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y en el ambulatorio Virxe Peregrina, recibió una sorpresa este lunes en su último día de trabajo con 64 años recién cumplidos
Tras más de 40 años sirviendo a la sanidad pública, el técnico de rayos Isidro Jiménez comenzó su jubilación por todo lo alto. Un grupo de compañeros disfrazados de mariachis y guitarra en mano lo sorprendieron a la salida del centro de salud Virxe Peregrina, en Pontevedra, al ritmo de 'Sigo siendo el rey'. El propio sanitario se sumó con un baile, una corona y un sombrero en plena calle.
Isidro se va con los 64 años recién cumplidos hoy «muy contento de servir a la sanidad pública y estar siempre por la labor de hacer lo que estaba» en sus «manos», destacó, visiblemente feliz, tras la sorpresa.
