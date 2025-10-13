Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Despedida de 'rey' entre mariachis para un técnico de rayos de Pontevedra

Isidro Jiménez, sanitario durante más de cuatro décadas en el Complexo Hospitalario de Pontevedra y en el ambulatorio Virxe Peregrina, recibió una sorpresa este lunes en su último día de trabajo con 64 años recién cumplidos

Así despidieron a Isidro Jiménez en centro de salud Virgen Peregrina.

Cedido

Ana López

Tras más de 40 años sirviendo a la sanidad pública, el técnico de rayos Isidro Jiménez comenzó su jubilación por todo lo alto. Un grupo de compañeros disfrazados de mariachis y guitarra en mano lo sorprendieron a la salida del centro de salud Virxe Peregrina, en Pontevedra, al ritmo de 'Sigo siendo el rey'. El propio sanitario se sumó con un baile, una corona y un sombrero en plena calle.

Isidro se va con los 64 años recién cumplidos hoy «muy contento de servir a la sanidad pública y estar siempre por la labor de hacer lo que estaba» en sus «manos», destacó, visiblemente feliz, tras la sorpresa.

