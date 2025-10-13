Defensa derribará los chalés militares construidos en Mollavao hace 80 años

Desde hace casi 30 años está pendiente la reordenación urbanística de las viviendas militares de Mollavao y Campolongo. Al menos desde 1997 el Invied (organismo ministerial que gestiona este patrimonio) y el Concello negocian convenio tras convenio para despejar el futuro de estos inmuebles. En 2023 se cerró el acuerdo que se considera definitivo y desde entonces el Ministerio de Defensa encargó diversos proyectos urbanísticos al respecto.

Ahora da un paso más consistente para el futuro de estas viviendas militares con la decisión de derribar los chalés militares de la calle Rosalía de Castro, en Mollavao, cuya expropiación y ejecución data de 80 años atrás. Se trata de unas viviendas de planta baja y primer piso situadas en la orilla norte de la calle. Enfrente hay otra barriada de viviendas en las que se han ejecutado otras de mejora y mantienen su uso.

El Invied ya ha solicitado al Concello los permisos para su demolición, tras décadas de abandono y en su lugar está previsto ejecutar una plaza pública, que pasaría a manos de ayuntamiento, si bien Defensa se quedaría con un solar colindante para albergar, si así se decide, un edificio de hasta cinco alturas con una superficie de 1.600 metros cuadrados. Con é se taparía una medianera del inmueble vecino.

El acuerdo con Defensa incluye la cesión de más de 3.848 metros cuadrados al Concello, destinados a una plaza pública y un vial que unirá Rosalía de Castro con Manuel del Palacio. Además, se reconocerá el uso educativo de un terreno de 116 metros cuadrados para el colegio Juan Sebastián Elcano, centro vinculado a Defensa.

La inversión que se planteó en su día rondaba los 750.000 euros para reurbanizar las zonas de Mollavao y Campolongo, pero se trata de cifras que previsiblemente habrá que actualizar.

El objetivo primordial del convenio es integrar en la ciudad los barrios de viviendas militares existentes en ambas zonas y facilitar su venta a sus actuales inquilinos. Pero el acuerdo incluía otras cláusulas, entre ellas, abrir al uso público unos 14.000 metros cuadrados y reactivar algunos solares libres para albergar hasta 220 viviendas.

El Concello recibirá casi 10.000 metros cuadrados de espacios públicos y zonas verdes en Campolongo, entre General Rubín y la Rúa da Tablada; y casi 4.000 metros más entre Manuel del Palacio y Rosalía de Castro. Además, Defensa deberá entregar a la administración municipal un local de 367 metros cuadrados en uno de los edificios militares, completar la Rúa da Tablada y crear una nueva conexión con María Victoria Moreno y una plaza pública entre Rosalía de Castro y Manuel del Palacio.

El Invied, por su parte, logra reordenar la edificabilidad de sus terrenos y podrá, por un lado, vender las actuales viviendas militares a sus propietarios y, por otro, construir dos nuevos edificios que albergarán unas 220 nuevas viviendas. Por el momento no hay planes a corto o medio plazo para ejecutar, al menos en su totalidad, esas 220 nuevas viviendas que permitió en su día el Concello, pero el gobierno local ya ha solicitado que se destine, todo o en parte, a pisos de carácter social.