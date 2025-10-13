Dos colegios de Pontevedra entran en el programa piloto de vacunación infantil

La campaña de vacunación infantil frente a la gripe empieza este lunes para los niños de entre 6 meses y 11 años e incluirá un programa piloto de vacunas por vía intranasal en colegios gallegos.

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés son seis centros, de los cuales dos están situados en el centro de Pontevedra: el CEIP A Xunqueira II y la EEI Concepción Crespo Rivas.

En los colegios seleccionados se facilitará la vacunación de forma voluntaria a los alumnos de 4º, 5º y 6º de educación infantil y todos los cursos de primaria, con el objetivo de alcanzar una cobertura del 70 % entre los nacidos entre 2014 y 2022. En función de las coberturas de inmunización alcanzadas, la Xunta evaluará extender el programa al resto de centros escolares en futuras campañas de vacunación. La vacuna intranasal será administrada por equipos de enfermería del área sanitaria y tiene una mayor aceptación al evitar el pinchazo.