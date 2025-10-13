Arrancan los Domingos do Principal

El espectáculo «Compaña» de Xampatito Pato dio comienzo al nuevo ciclo de artes escénicas Domingos do Principal con doble sesión, a las 12.00 y 18.30 horas.

Público asistente a la obra. | R.V.

Esta edición del certamen contará con cinco actuaciones más, prologándose hasta el 23 de noviembre. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada en Ataquilla.com o, en caso de no agotarse, una hora antes del pase en el propio teatro. Los precios van desde los 4 euros para cada función hasta los 18 del abono al programa completo.

Se formó una larga cola para acceder. | R.V.

Tras los pases de Xampatito Pato durante la jornada de ayer, en la que un personaje solitario sintió el calor del público en un camino lleno de sorpresas y risas, cinco, cinco nuevas actuaciones esperan su turno para subir al escenario del Principal.

Programación

El próximo domingo la compañía Producións Excéntricas traerá su espectáculo «Monstros» con seres salidos de pesadillas que «harán reinar el nervio y el terror», anuncian desde la organización sobre la obra recomendada para mayores de ocho años.

Las compañías Píscore, Teatro dos Ghaafelhos, Onírica Mecánica y Marie de Jong serán las encargadas de entretener al público de las próximas jornadas del Domingos do Principal.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, describe el ciclo como «una propuesta cultural para el público más especial y exigente», en referencia a los más pequeños. El programa combina a lo largo de sus diferentes actuaciones «piezas de circo teatro, teatro de actor, de máscaras, comedia musical y clown», adelanta Gómez sobre las sesiones que se avecinan.