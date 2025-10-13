Arrancan los Domingos do Principal
El programa ofrecerá cinco actuaciones más durante las próximas semanas desde 4 euros la sesión o 18 si se opta por el abono que incluye todos los pases del certamen
El espectáculo «Compaña» de Xampatito Pato dio comienzo al nuevo ciclo de artes escénicas Domingos do Principal con doble sesión, a las 12.00 y 18.30 horas.
Esta edición del certamen contará con cinco actuaciones más, prologándose hasta el 23 de noviembre. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada en Ataquilla.com o, en caso de no agotarse, una hora antes del pase en el propio teatro. Los precios van desde los 4 euros para cada función hasta los 18 del abono al programa completo.
Tras los pases de Xampatito Pato durante la jornada de ayer, en la que un personaje solitario sintió el calor del público en un camino lleno de sorpresas y risas, cinco, cinco nuevas actuaciones esperan su turno para subir al escenario del Principal.
Programación
El próximo domingo la compañía Producións Excéntricas traerá su espectáculo «Monstros» con seres salidos de pesadillas que «harán reinar el nervio y el terror», anuncian desde la organización sobre la obra recomendada para mayores de ocho años.
Las compañías Píscore, Teatro dos Ghaafelhos, Onírica Mecánica y Marie de Jong serán las encargadas de entretener al público de las próximas jornadas del Domingos do Principal.
El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, describe el ciclo como «una propuesta cultural para el público más especial y exigente», en referencia a los más pequeños. El programa combina a lo largo de sus diferentes actuaciones «piezas de circo teatro, teatro de actor, de máscaras, comedia musical y clown», adelanta Gómez sobre las sesiones que se avecinan.
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- Euromillones deja un premio de 60.131 euros en Barro
- Las Salinas do Ulló, tras el BIC