Las visitas a las Ruinas de Santo Domingo, hasta el 31 de octubre
REDACCIÓN
Pontevedra
El Museo mantiene abierto hasta el miércoles el programa de visitas guiadas a las Ruinas de Santo Domingo. Las últimas serán el martes 14 y el miércoles 15 a las 12.00 horas. Las visitas, a cargo del equipo de Educación del Museo, duran unos 30 minutos y se explica la historia y el valor patrimonial del edificio, así como de las piezas allí expuestas. Son gratuitas y no es necesaria la inscripción previa. Por su parte, la visita libre a las Ruinas se mantendrá hasta el 31 de octubre. El horario de apertura es de martes a sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas. Los domingos y festivos abren solo de mañana, de 11.00 a 14.00 horas, y los lunes permanecen cerradas.
