La Travesía Areal de Portonovo tendrá una conexión peatonal con el mercado

La renovación de la Travesía Arenal de Portonovo, con un plazo de ejecución de tres meses, ya llegó a la instalación del pavimento en 706 metros cuadrados. Se eliminarán las escaleras actuales para instalar una rampa que facilite el acceso a todos, y se conectará peatonalmente con el mercado, calles y jardines próximos. Además, se sustituirán los bancos de hormigón por otros de piedra, y el alumbrado será renovado con farolas de bajo consumo energético. También se mejora la red de saneamiento, se ocultan arquetas y colectores a la vista, y se reparan los elementos que presenten desgaste.

También avanza la reforma de la Casa de Cultura de Nantes con el cambio de ventanas y persianas, la climatización y la pintura interior del edificio.