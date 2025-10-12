Quejas de los ecologistas por usar Montalvo para un cross escolar

El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) ha mostrado su malestar con el escenario elegido para una competición de cross escolar, en los alrededores de la playa de Montalvo, en Sanxenxo con más de 2.000 estudiantes dentro del programa Xogade, promovido por la Xunta.

Según el colectivo, « el pinar donde se desarrolló la carrera forma parte del Dominio Público Marítimo Terrestre y se asienta sobre una trasduna, un ecosistema muy valioso desde el punto de vista ecológico, protegido incluso por una Directiva de la Unión Europea. No es solo arena y pinos, sino que se trata de un hábitat que necesita cuidados y respeto».

Aunque reconoce los beneficios sociales y educativos de actividades como esta, también advierte de que una prueba como esta en la que participan miles de personas «tiene un impacto muy negativo en un entorno o que ya ha sufrido bastante en los últimos años».