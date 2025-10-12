El PSOE dice que Fragamoreira «pertenece a todo Poio»
REDACCIÓN
Poio
El PSOE de Poio lamentó ayer que «el PP presuma de impulso de polígono de Fragamoreira» después de años de paralización por parte de la Xunta y recuerdan a los vecinos que pueden presentar alegaciones hasta el 5 de noviembre». Además, los socialistas exigir «claridad sobre un proyecto que pertenece a todo Poio, no la un partido político que lo bloqueó deliberadamente durante años».
