Presentación del nuevo número de «Cedofeita»

La Asociación Sociocultural Cedofeita de Lérez, con la colaboración del Vicerrectorado del Campus de Pontevedra, presenta el martes a las 20 horas en la Casa das Campás el número más reciente de su revista, «Cedofeita». Son 76 páginas a color con temas como el caño del cura, los problemas de la pesca en el Lérez, crónicas de la avenida Médico Ballina,

