El Pontevedra no puede sumar en Madrid su tercer triunfo consecutivo (1-0)

El Pontevedra regresa de vacío de su visita al Real Madrid Castilla tras caer por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano. Con un esquema de cinco defensas, en una línea en la que debutaba esta temporada Miguel Cuesta, un tempranero gol de Palacios en el minuto 18 trastocó los planes iniciales de Rubén Domínguez, que se queda sin sumar su tercera victoria consecutiva tras los triunfos en Ourense y el Pasarón ante el Talavera.

En la alineación inicial de los granates, la única sorpresa era la presencia de Cuesta como carrilero por la izquierda, con Álex González en el banquillo. Marqueta repetía en la portería, arropado por el propio Cuesta, Garay, Eimil, Montoro y Miki, con Tiago, Yelko Pino y Vidorreta por delante de Brais Abelenda y Alain Riveiro más en punta.

Ya desde el inicio el filial merengue dejó sobre el césped muestras de su gran calidad, pese a tener cinco bajas a causa del Mundial sub 20. Ya lo advertía el entrenador granate en la previa del partido y el primer ejemplo práctico llegaba con el gol de Palacios.

Tras el tanto, el Pontevedra trataba de rehacerse y lograr la posesión del balón, sin mucha efectividad ya que las ocasiones volvían a ser blancas, gracias al dominio y calidad técnica de los pupilos de Álvaro Arbeloa, que hacían trabajar a Raúl Marqueta.

El Pontevedra apenas llevó balones en toda la primera parte al área rival. El primer córner a favor de los granates llegaba en los instantes finales, y tampoco a balón parado había éxito.

Con el 1-0 se llegaba al descanso, con un escaso bagaje visitante, tras cuatro minutos de descuento por las revisiones en el VAR y con una tarjeta amarilla que recibió Eimil en el minuto 34. Garay la veía en el 82.

La segunda parte comenzaba sin cambios en ninguno de los dos planteles, si bien el “experimento” de Cuesta como carrilero izquierdo no debió convencer en exceso a Rubén Domínguez, que situó a Garay en ese puesto y retocó la posición del asturiano, que era sustituido poco después.

El Real Madrid Castilla reforzaba en la reanudación su dominio de la primera mitad y volvía a acechar la portería de Marqueta, que tenía que emplearse a fondo para evitar el segundo tanto merengue, que metía aún más calidad en sus filas con los cambios a lo largo del segundo tiempo.

El Pontevedra trataba de estirarse y reducir la posesión del filial madridista y a los diez minutos gozaba de algunas ocasiones para marcar, justo antes de los primeros cambios de Rubén Domínguez. Cuesta era uno de los damnificados, al ceder su puesto a Álex González, mientas que Luisao entraba por Vidorreta, poco participativo.

Con la idea de reforzar el ataque, el Pontevedra sufría tras los cambios en defensa, con varios sustos merengues, pero también se acercaba más al área rival, con protagonismo de los dos incorporados, con la velocidad de Luisao y las penetraciones de Álex.

Al filo del minuto 25, Álex González era objeto de falta al borde del área, con tarjeta para el defensa del Madrid, que el Pontevedra reclamó como penalti. La revisión del árbitro en el VAR mantuvo la decisión inicial y el saque de Yelko Pino no fue efectivo.

Dejaba Alain Ribeiro su puesto a Selma para la punta del ataque. Tenía un cuarto de hora por delante para, al menos, lograr el empate, que quizás se merecía el Pontevedra en la segunda parte ante un Castilla con menos ritmo.

Acorralaba por momentos el Pontevedra al rival en el tramo final, con las mejores sensaciones del partido. Entraba ya casi en el descuento Marcos Denia en el lugar de Brais Abelenda, con cuatro minutos de añadido.

Álex o Yelko gozaron de alguna postrera oportunidad, pero la reacción granate no tuvo finalmente su fruto. En el último instante regresó el VAR a instancias del Pontevedra, pero sin éxito y los de Ruben Domínguez no puntúan en Madrid. Suman diez puntos en siete partidos.