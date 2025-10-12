Pontevedra identifica nueve áreas naturales en su estrategia de «custodia y conservación»

Más allá de los planes en marcha para «renaturalizar» el río de Os Gafos en su tramo de Campolongo o de mejorar el tramo del Lérez en el entorno de la Illa das Esculturas, el Concello de Pontevedra ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia local, dentro del proyecto GreenGap, para favorecer una mejora de los ecosistemas locales a través de acuerdos de custodia con vecinos y propietarios de terrenos, encaminados a proteger los valores naturales y culturales del territorio y a aumentar los servicios ecosistémicos que aporta a la población la infraestructura verde local.

Un tramo del río Almofrei / FdV

Se trata de llegar a acuerdos voluntarios con propietarios de terrenos para, a través de otras entidades conservar la naturaleza y el paisaje en ámbitos de interés natural y ecológico. Y para ello, el Concello ya ha identificado nueve enclaves, con sus respectivas propuestas de actuación. Son la «conexión ecológica de los ríos Lérez y Almofrei; la recuperación ambiental en el entorno de la presa y el Molino de Cabanas, en el río de Os Gafos; la recuperación ambiental de la Xunqueira da Gandarela, en Lourizán; la restauración ecológica en la Xunqueira de Alba; la recuperación de los senderos en el tramo sur del Camiño de Santiago Portugués; la memoria da auga e do Castelo de Cedofeita; la recuperación de caminos en Xeve, río dos Fontáns y Pazo de Gondar; la restauración ecológica en torno al embalse de Pontillón de Castro; y la recuperación ecológica del río Gándara en el tramo norte del Camiño de Santiago Portugués».

Molino de Cabanas / Rafa Vázquez

Se plantean con un presupuesto modesto, de 200.000 euros y un plazo de ejecución hasta 20230, pero con tres de las iniciativas declaradas prioritarias. La primera es la conexión de los ríos Lérez y Almofrei, en la zona de Bora, donde se propone «promover acuerdos de custodia fluvial que pueden ayudar a consolidar la interconexión medioambiental de los hábitats de ambos ríos, protegiendo los valores naturales y paisajísticos de este ámbito»

Marismas de Alba / Gustavo Santos

Se indica que «un primer paso podrá consistir en la realización de una inspección del estado (características biológicas, físico-químicas, hidromorfológicas y patrimoniales…) del ecosistema fluvial por parte de personas o grupos voluntarios a nivel local. Esta actividad inicial para la inspección del estado ecológico del río y de su diversidad biológica ayudará a identificar problemas, siendo además una buena oportunidad para la participación de la población, para divulgar entre ella los valores naturales de este espacio y, además, para contribuir a la identificación de la propiedad de las parcelas de borde de río. Como línea principal de intervención posterior se valorarán las labores de limpieza y de eliminación de especies invasoras, y la consolidación del borde del río Almofrei, principalmente, con especies autóctonas mediante la plantación de bosque de ribera, de tal manera que las crecidas no se lleven las sendas que lo rodean, muy utilizadas».

Otra actuación prioritaria es la recuperación del entorno del molino de Cabanas, en Salcedo. La actuación propuesta «consistirá en la recuperación medioambiental del entorno de la presa, en sus 420 metros de recorrido, desde el molino hasta el punto donde se toma la derivación del agua. La intervención se centraría en el acondicionamiento del entorno de la presa con la eliminación de especies exóticas invasoras (fundamentalmente Robinia) y refuerzo del bosque de ribera».

También «se contemplará la consolidación del bosque de ribera en el entorno del molino, eliminando especies exóticas (Robinia de nuevo) y plantación de especies autóctonas. Para complementar la intervención medioambiental con una puesta en valor del elemento patrimonial se llevarán a cabo labores de limpieza de la presa y de acondicionamiento del canal de salida del agua del molino hasta el río, para un mejor flujo de agua (actualmente cebado de sedimentos)».

Por su parte, el tercer plan con prioridad es la mejora de la Xunqueira da Gandarela, en Lourizán, «último vestigio del espacio natural de la antigua ensenada». Se subraya que «el espacio tiene un amplio potencial de recuperación, especialmente de sus valores naturales y para su puesta a disposición como espacio de recreo de las personas. El entorno del tramo final del Rego de Louriñas es un espacio delimitado de la Infraestructura Verde de Galicia como Corredor Ecológico».

Se recuerda que en 2017, durante un periodo de sequía, se realizó una actividad promovida por la comunidad de montes, la Escuela Agroforestal de Lourizán y la Asociación Cultural de Ponte Muíños, que consistió en la plantación de especies de ribera. Ahora se propone, entre otras medidas. «dar continuidad a esta iniciativa con acuerdos de custodia en todo el entorno delimitado como corredor medioambiental. Para dotar de rigor y coherencia a la intervención, se propone fomentar la implicación en este proyecto de entidades de custodia de base científica, como por ejemplo SEO BridLife, o la Sociedad de Historia Natural, que refuercen con criterios técnicos consolidados la participación de otras entidades susceptibles de llevar a cabo acuerdos de custodia, apadrinándolas».