«O Rubio» ya da nombre al pabellón de Carballedo

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebró ayer un emotivo acto de descubrimiento de la placa con el nuevo nombre del pabellón municipal de Carballedo, que desde ahora pasa a denominarse Pabellón Xosé Luis Bouzas Ambroa »O Rubio», en reconocimiento a la figura y a la trayectoria de este vecino destacado por su implicación con el deporte y con la comunidad local. El descubrimiento de la placa corrió a cargo de sus nietos entre aplausos de los presentes.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y contó con la presencia de familiares del homenajeado, representantes de la corporación municipal y numerosos vecinos y amigos del homenajeado. Intervinieron los tres portavoces municipales, el presidente del Loureiro Fútbol sala, Iago Villaverde, y Fina Bouzas, hija de Xosé Luis Bouzas Ambroa.

Este reconocimiento llega tras un acuerdo municipal unánime como muestra de agradecimiento por su contribución al desarrollo del deporte en el municipio y, especialmente, por su labor al frente del Loureiro Fútbol sala.

«Es para mí un honor estar en este acto de reconocimiento a una figura fundamental de nuestro deporte local, una persona que llevó el nombre de Cerdedo-Cotobade y del Loureiro con orgullo, compromiso y pasión: don José Luis Bouzas”, dijo el alcalde. «Este homenaje no es casualidad, ni capricho. Todos coincidimos en que tu, José Luis, mereces este reconocimiento por tu labor incansable, por tu entrega y por tu trayectoria ejemplar. Fuiste un precursor del fútbol sala en nuestro municipio y gracias a tu trabajo muchos jóvenes pudieron practicar deporte, formarse en valores y sentir el orgullo de pertenecer a un equipo como el Loureiro Fútbol sala», añadió.