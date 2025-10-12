La naturaleza y el turismo termal, entre las causa del auge de visitas a Cuntis
La oficina de información batió récord en verano y el Imserso lleva usuarios al balneario
La Oficina de Turismo de Cuntis superó sus mejores cifras de atención durante el verano de 2025, y se «detecta una consolidación de la actividad turística en la villa», según el Concello, que indica que durante la temporada estival, la oficina atendió a más de 700 visitantes, con un pico máximo de consultas durante el mes de julio.
Patrimonio arqueológico y las rutas de senderismo fueron los reclamos de la mayoría de visitantes, que optó por pernoctar en el municipio, en especial en el balneario. Con los programas del Imserso, se espera que alrededor de 200 personas participen quincenalmente de las termas. También se confirmó un incremento en las estancias de las casas rurales de Cuntis y su entorno.
La mayor parte de los turistas procede de Madrid, pero también se registró una importante presencia de visitantes de ciudades del sur de España como Málaga, Córdoba o Cádiz. El alcalde, Manuel Campos, subrayó su confianza en el «atractivo que ofrece el municipio con la combinación de los recursos termales con las ofertas naturales y patrimoniales como modelos que evitan la masificación», El gobierno local indican que las consultas recogidas en la Oficina de Turismo apuntan a «consolidar el turismo como un elemento de ingresos económicos locales».
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra