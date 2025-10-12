La naturaleza y el turismo termal, entre las causa del auge de visitas a Cuntis

La Oficina de Turismo de Cuntis superó sus mejores cifras de atención durante el verano de 2025, y se «detecta una consolidación de la actividad turística en la villa», según el Concello, que indica que durante la temporada estival, la oficina atendió a más de 700 visitantes, con un pico máximo de consultas durante el mes de julio.

Patrimonio arqueológico y las rutas de senderismo fueron los reclamos de la mayoría de visitantes, que optó por pernoctar en el municipio, en especial en el balneario. Con los programas del Imserso, se espera que alrededor de 200 personas participen quincenalmente de las termas. También se confirmó un incremento en las estancias de las casas rurales de Cuntis y su entorno.

La mayor parte de los turistas procede de Madrid, pero también se registró una importante presencia de visitantes de ciudades del sur de España como Málaga, Córdoba o Cádiz. El alcalde, Manuel Campos, subrayó su confianza en el «atractivo que ofrece el municipio con la combinación de los recursos termales con las ofertas naturales y patrimoniales como modelos que evitan la masificación», El gobierno local indican que las consultas recogidas en la Oficina de Turismo apuntan a «consolidar el turismo como un elemento de ingresos económicos locales».