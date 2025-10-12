El Mercado se llena de creatividad

El Mercado Creativo ha estrenado este fin de semana su primera jornada de un programa que se extenderá hasta abril. De la quincena de puestos ofrecidos por el Concello, los artesanos pontevedreses ocuparon trece de ellos durante la mañana de ayer.

Stands gastronómicos, artísticos y otros de lo más novedoso. Uno de ellos fue el de la asociación Pontelabs. Este grupo plasma su arte a través de la impresión en tres dimensiones.

«Somos una asociación de tecnologías libres, pero llevamos productos de todo tipo, lo que más le va interesando a la gente de nuestro círculo», expresa Luis Casal, uno de sus representantes.

El novedoso puesto de impresión 3D. / Hugo de Dios

La gran mayoría de sus obras se realizan mediante impresión 3D, aunque también utilizan el láser en alguna ocasión. Ahora, se están atreviendo con los moldes, para replicar piezas originales utilizando todo tipo de materiales como la resina, la silicona o el propio plástico.

Sus proyectos

Una de sus piezas estrella es un coche teledirigido, construido íntegramente con impresión 3D utilizando poliuretano termoplástico (TPU) que se controla a través de un volante de videojuegos y que cuenta con una cámara integrada para poder dirigirlo desde una pantalla.

Después de diez años creando, lo ven como «un hobby fuerte y cada vez nos vamos extendiendo más, pero no nos dedicamos a ello profesionalmente», explica Claudio Fontán, de la asociación.

Al otro lado del mercado, aparece un puesto curioso que confirma que estará en las próximas nueve jornadas del programa, las más tempranas los días 8 y 22 de noviembre, es el de Roberto Buchanan.

Este joyero artesanal de origen argentino comenzó sus andaduras en el gremio hace «unos quince o veinte años», relata.

La charla de Rogelio Santos. / Rafa Vázquez

«Conocí a una gallega en Argentina, nos fuimos a trabajar a México y, desde hace dos años, emprendemos en Pontevedra», cuenta Buchanan sobre su aventura hasta recabar en la calle Pasantería, 9.

Los materiales que más utiliza en su taller son plata, cobre, aluminio y madera, aunque remarca que «no hay límites, la idea es focalizarse en el diseño». A través de sus manos busca «hacer convivir el trabajo artesanal con lo contemporáneo», garantiza.

Destaca sobre el Mercado Creativo la oportunidad de promoción para su negocio, pero, sobre todo, «la cercanía con la gente después de la saturación de lo digital que vivimos hoy en día». A pesar de esto, cuenta que también realiza encargos a través de su comercio digital.

El resto de puestos ofrecían una amplia variedad de productos, desde quesos, membrillos y diferentes alimentos, hasta otros más innovadores de bisutería y complementos para los más coquetos.

A lo largo de la mañana se sucedieron otras actividades paralelas al mercado, como la comparecencia del ‘influencer’ coruñés Rogelio Santos Queiruga, que enseñó a los allí presentes a «mercar con xeito» con varios consejos.

Para acompañar el vermut, la organización sumó la actuación de la banda local Los Tónikash.