Marín descubre su «Escaparate Estrela»

El comercio de Marín puso ayer broche de oro a su campaña de promoción más ambiciosa, «O Escaparate Estrela», en una gala a la que asistió la alcaldesa, María Ramallo, y otros cargos, así como el director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén. Fue una gala final de la campaña de dinamización comercial extraordinaria organizada por el Centro Comercial Abierto Estrela de Marín y apoyada por la Xunta en el marco de la iniciativa «O teu comercio local e extraordinario».

Público que asistió a la gala. | R. V.

El núcleo central de la campaña giró alrededor del «escaparate» una muestra representativa de los productos y servicios del comercio local de Marín que se descubrió ayer al público. Las personas participantes pudieron estimar el valor económico del escaparate, con incentivos adicionales para quien empleara la aplicación ‘Comercio de Marín’ y optar a ganar todo su contenido. Además, a lo largo de la jornada se desarrolló una intensa programación con actuaciones musicales, actividades infantiles y juegos tradicionales, en el marco del Festival Internacional de Magia.

Una de las actuaciones. | R. V.

Durante la gala, con la presencia de la cantante Lucía Pérez y en la que se anunció el valor del escaparate, Gabriel Alén destacó la capacidad del Centro Comercial Abierto para dinamizar Marín a favor del comercio local. Recordó también que «O Escaparate Estrela» fue una de las iniciativas reconocidas por la Xunta a nivel gallego, con una aportación extraordinaria de cerca de 50.000 euros «por su carácter innovador, la creatividad de sus propuestas y el impacto cultural y económico alcanzado».

Las actividades de ayer comenzaron a las 11.00 horas con la apertura del Escaparate Estrela, y después llegó la música con Brassica Rapa a la Alameda Rosalía de Castro y la Maxia para Bebés, así como la actuación de Luigi Ludus en el Museo Manuel Torres, así como las de Luiba, Gonza Martini, Oliver, Lore Lavand y el Mago Koko.

Por la tarde fue el turno de juegos de gaming en la Alameda y miniferia de 15 juegos tradicionales, junto a las actuaciones Alex Louzao y el Mago Koko. Tras el concierto de Elesky llegó la Gran Gala Internacional de Maxia con Lore Lavand, Luigi Ludus, Oliver y Liuba, Gonza Martini y Mago Teto, presentada por Lucía Pérez, y se cerró con Pablo Méndez Performance. De este modo, se conjugaron música, magia y promoción del comercio en una actividad de «Estrela de Marín» que promete repetir en próximas ediciones ante el éxito de la actual.