Marín adjudica el derribo del viejo mercado de Cantodarea
Es un nuevo intento de eliminar esa estructura
REDACCIÓN
El Concello realiza un intento de demoler el viejo mercado de Cantodarea, un esqueleto de hormigón que afea el barrio desde hace más de medio siglo y que nunca cumplió su función. El Concello ha publicado la adjudicación de esos trabajos, por unos 115.000 euros, a la empresa EC Casas para acometer esos trabajos. Los vecinos han denunciado en varias ocasiones los problemas que genera esa estructura abandonada.
El proyecto se dilató en el tiempo debido a los trabajos de retirada de una línea de media tensión que le llevó meses a Fenosa y, después, por la dificultad de gestionar la financiación.
El antiguo mercado de Cantodarea está considerado como «un ejemplo de feísmo en este barrio marinense», ya que se trata de una construcción semiderruida «que con su desaparición ganará un nuevo espacio para esparcimiento para los vecinos de la zona», según destaca el gobierno local.
La construcción de este edificio se planificó en 1964 para el Mercado de Abastos. Consta de planta baja, planta baja y un puso y la estructura está formada por muros de hormigón y pilares, con vigas. Este proyecto supondrá un cambio importante en la imagen de esta parte de Cantodarea, ya que con el derribo del antiguo mercado se iniciará un proceso de urbanización y embellecimiento de la plaza para llegar a la altura de la acera, dice el Concello.
