Marcha solidaria por la ELA en noviembre

La Guardia Civil de Pontevedra y la asociación Agaela (de esclerosis lateral amiotrófica) organizan una marcha popular para concienciar sobre esta enfermedad. Será el 9 de noviembre y recorrerá 14 kilómetros. Los interesados pueden anotarse hasta el 2 de noviembre en https://sis.redsys.es/tiendaWeb/item/Mig5OzE. Son 10 euros con camiseta y bolsa.