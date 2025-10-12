La Guardia Civil celebra al Pilar y alerta sobre los ciberdelitos, el 28% de todas las denuncias

La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra celebró el Día del Pilar con un reconocimiento a 18 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y seguridad privada. Cientos de familiares y amigos acudieron al acto, que contó con la presencia del coronel jefe de la Comandancia, Manuel Touceda Souto, el subdelegado de Gobierno, Abel Losada Álvarez, y el alcalde de Poio, Ángel Moldes, el presidente de la Diputación, Luis López, o la conselleira María Martínez Allegue, entre otros.

A las 12.00 horas, comenzó puntual el discurso del regidor poiense, que reconoció la gratitud y el respeto del Concello hacia el cuerpo con la entrega de la medalla de oro. Tras la concesión de las mencionadas condecoraciones, tomó la palabra el coronel.

La delincuencia, en cifras

Touceda, después de agradecer y felicitar a los allí presentes, llevó a cabo un repaso de las cifras más significativas del presente año en términos de delincuencia. «En 2025, en la provincia de Pontevedra se cometieron 9.876 delitos, de los cuales hemos podido esclarecer 4.285», un 44%, destacó sobre unos datos que propician una tasa de 29 delitos por cada mil habitantes. Esta se sitúa muy por debajo de las tasas gallegas y nacionales, que ascienden a 35 y 50 delitos por cada mil habitantes, respectivamente. Respecto a los delitos llamados «tradicionales», el balance es positivo, ya que «están bajando ligeramente», explica. Fueron detenidas o investigadas 2.379 personas en su ámbito, es decir, toda la provincia salvo Pontevedra, Marín, Vigo o Vilagarcía, entre otras ciudades.

Entrega de condecoraciones y premios. / Rafa Vázquez

Sin embargo, uno de los sectores más preocupantes es el de la ciberdelincuencia, que crece año tras año tanto en la provincia como a nivel nacional. En Pontevedra, los delitos a través de la red se han incrementado un 13% en lo que va de año, y suponen el 28% del total, por encima del índice estatal. El coronel Touceda anunció que, con el fin de revertir esta situación, «se han incrementado los equipos especializados en ciberdelincuencia, además de potenciar el plan para intentar reducir los delitos entre las personas mayores». Subrayó que «en lo que va de año hemos incrementado un 700% el número de actividades relacionadas con este plan».

Respecto a la violencia de género, celebró la bajada de un 5% de los delitos en 2025, pero recordó que «son 1.883 las mujeres que necesitan protección, de las cuales 1.020 están a cargo de la comandancia pontevedresa».

Algunas de las autoridades asistentes. / Rafa Vázquez

De las más de 160.000 actuaciones totales que realizan al año, cerca de 35.000 se corresponden con delitos de violencia de género, lo que supone un 21%. Touceda garantizó que una de las prioridades de la Guardia Civil en Pontevedra es «luchar contra esta lacra».

Por otra parte, el subdelegado Abel Losada recalcó que «vivimos en uno de los países más seguros del mundo, dentro de la tercera comunidad autónoma con mejores índices de seguridad». Añadió que, allí a donde va, «todo el mundo pide más guardias y cuarteles», con lo que concluyó que «se están haciendo bien las cosas».

Homenaje a los caídos. / Rafa Vázquez

Al término de su discurso se procedió a homenajear a los fallecidos en servicio con una corona de laurel junto al alcalde de Poio y al coronel de la comandancia. El acto del 12 de octubre puso punto y final tras hacer sonar el himno nacional y el de la Guardia Civil, llevando a cabo a continuación el correspondiente desfile de despedida.