El doctor Crespo ya es el nuevo centenario de Poio

La familia Crespo Suárez estuvo este domingo de celebración, ya que el padre, Alejandro Nicolás Crespo Vilariño, más conocido en Pontevedra y Poio como el doctor Crespo, ha cumplido 100 años.

Se trata de un cirujano de referencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra, aunque se encuentra jubilado desde los 70 años, momento hasta el que trabajó, haciendo incluso guardias, tal era su pasión por su profesión.

Como la ocasión era tan especial, su familia y amigos quisieron darle un sorpresa el 12 de octubre, de modo que se reunieron todos en el restaurante O Eirado das Margaridas de Poio, a donde él creyó que simplemente iba a comer con sus allegados más cercanos, como habitualmente hacían en sus anteriores aniversarios. Lógicamente, fue gratamente sorprendido y recibió regalos especiales en el día en el que se ha convertido en centenario.

Además, hasta el establecimiento hostelero se acercó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, que quiso felicitarlo personalmente.

El alcalde de Poio felicita al doctor Crespo en presencia de su esposa, Carmen. / RAFA VÁZQUEZ

Carpintería como hobby

Con algún problema de oído, como es lógico a esta edad, Crespo goza de un estado de salud que muchos más jóvenes quisieran. Es una aficionado a la carpintería, así que a diario trabaja creando pequeños muebles en el garaje en el bajo de su vivienda, en la parroquia de San Salvador, donde la familia vive desde la década de los 70.

Padre de siete hijos, ha sido la sexta de ellos, Pilar Crespo, la que ha llevado el peso de la organización de la fiesta. Se da la circunstancia de que también ella es facultativa, neonatóloga en el Hospital Provincial.

La jornada de este domingo ya es un bonito recuerdo para toda la familia, sobre todo para el doctor Crespo, que se emocionó con las muestras de cariño y muchos recuerdos.