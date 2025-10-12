Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación avanza el políticas para jóvenes

La Diputación de Pontevedra organizó una reunión con responsables de las oficinas municipales de información juvenil de la provincia para avanzar en el impulso de políticas dirigidas a la juventud. El diputado Jorge Cubela avanzó que el I Plan Estratéxico da Xuventude da Deputación se aprobará próximamente con una línea de ayudas.

