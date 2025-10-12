Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Confirmadas todas las condenas por el macrolaboratorio de coca de Cotobade

Interior del laboratorio desmantelado en Cotobade. | G. Santos

N. D.

Pontevedra

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha ratificado en su totalidad la sentencia que este mismo órgano judicial dictó en julio pasado por el macrolaboratorio de cocaína localizado y desmantelado en marzo de 2023 en Cerdedo-Cotobade. La Audiencia Nacional había condenado por tráfico de drogas y organización criminal a 16 implicados en esta trama que se extendía desde Colombia a Galicia, pasando por Canarias y Madrid y se descubrió uno de los mayores laboratorios clandestinos de Europa. En total sumaban unos 150 años de cárcel.

Contra aquella sentencia los acusados presentaron varios recursos que ahora han sido desestimados y «se confirma en su integridad la sentencia dictada», si bien aún es posible formular otros de casación.

