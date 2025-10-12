Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Compaña» abre los Domingos do Principal

La obra «Compaña» abre hoy una nueva edición de Domingos do Principal, la programación cultural organizada por el Concello de Pontevedra. La propuesta de teatro y circo está dirigida a público infantil y familiar a partir de los seis años. Contará con pases a las 12 y 18.30 horas, con entradas anticipadas y, de no agotarse, desde una hora antes en la taquilla presencia del Teatro Principal.

