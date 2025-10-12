«Compaña» abre los Domingos do Principal
La obra «Compaña» abre hoy una nueva edición de Domingos do Principal, la programación cultural organizada por el Concello de Pontevedra. La propuesta de teatro y circo está dirigida a público infantil y familiar a partir de los seis años. Contará con pases a las 12 y 18.30 horas, con entradas anticipadas y, de no agotarse, desde una hora antes en la taquilla presencia del Teatro Principal.
