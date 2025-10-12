La ciudad acoge el principal congreso sobre videojuegos y estudios del juego de España

Promovido por la asociación Digraes, capítulo español de la Digital Games Resarch Association (DIGRA), y por el grupo de investigación V-NPC de la Universidade de Vigo, la Facultade de Comunicación acogerá del 22 a 24 de octubre el principal congreso académico sobre estudios de juego de España. Centrado en un campo interdisciplinar que explora los videojuegos desde múltiples perspectivas, pone el foco tanto en los aspectos tecnológicos y artísticos, como en los culturales o sociales. Reunirá, de manera presencial y virtual, a cerca de un centenar de investigadores de diferentes países y áreas de conocimiento. Se presentarán más de 50 estudios seleccionados para las 16 mesas de presentación de comunicaciones.