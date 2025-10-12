La ciudad acoge el principal congreso sobre videojuegos y estudios del juego de España
REDACCIÓN
Pontevedra
Promovido por la asociación Digraes, capítulo español de la Digital Games Resarch Association (DIGRA), y por el grupo de investigación V-NPC de la Universidade de Vigo, la Facultade de Comunicación acogerá del 22 a 24 de octubre el principal congreso académico sobre estudios de juego de España. Centrado en un campo interdisciplinar que explora los videojuegos desde múltiples perspectivas, pone el foco tanto en los aspectos tecnológicos y artísticos, como en los culturales o sociales. Reunirá, de manera presencial y virtual, a cerca de un centenar de investigadores de diferentes países y áreas de conocimiento. Se presentarán más de 50 estudios seleccionados para las 16 mesas de presentación de comunicaciones.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche
- David Costas, paciente a la espera de una operación: «Tengo miedo de perder el riñón: ni me operan ni tengo cita de consulta»
- Muere un vecino de Caldas de 75 años cuando utilizaba un motocultor
- Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja
- Cien años de vida, mil historias de medicina
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra