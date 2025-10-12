Una campaña informa sobre la separación de los basura orgánica entre los alumnos

El Concello de Cerdedo-Cotobade, a través de la campaña «Separa con xeito! Orgánica ao marrón», ha implantado el contenedor marrón destinado a los grandes generadores de materia orgánica, entre los que se incluyen los comedores escolares del municipio. Como parte de esta iniciativa, se desarrollaron cuatro jornadas informativas sobre el reciclaje y la separación de la materia orgánica, dirigidas al alumnado de Primaria y ESO de los centros CEIP Tenorio, CEIP Carballedo, CEIP Cerdedo e IES Cotobade.

En las sesione se hizo especial hincapié en la importancia de separar correctamente los residuos orgánicos con el objetivo de favorecer el compostaje y reducir el impacto ambiental generado por los comedores escolares. Además de ofrecer información práctica, se procuró fomentar la responsabilidad individual y colectiva del alumnado en la gestión sostenible de los residuos.