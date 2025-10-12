La calle Echegaray, cortada al tráfico este domingo por el montaje de una grúa

La céntrica calle Echegaray de Pontevedra se encuentra este domingo, Día del Pilar, cerrada al tráfico de vehículos por el montaje de una grúa móvil autopropulsada de gran dimensión. Los trabajos están teniendo lugar ante el solar en el que se está construyendo un nuevo edificio de viviendas, en el número 20, una promoción de la pontevedresa Ramírez.

Al tratarse de una calle con numeroso tráfico rodado a diario, se ha aprovechado el domingo, con muchísimo menos volumen de vehículos que entre semana o sábado, para llevar a cabo este montaje, que ha obligado a ocupar el carril de circulación y parte de la acera de enfrente, ya que la otra ya hace semanas que está cortada.

Piezas de la grúa que se está montando. / A.L.

En el cruce de Echegaray con la calle Alameda hay un cartel indicador de que durante unas horas solamente podrán acceder los vecinos con plazas de garaje en la zona y un operario informa a los conductores de que no se puede salir hacia el puente de A Barca en dirección a Poio, ni tampoco hacia las calles Alfonso XIII ni Paseo de Colón.

La idea es terminar cuanto antes los trabajos, para ocasionar el menor trastorno posible a los particulares.

Como curiosidad, se da la circunstancia de que hoy domingo coinciden las dos calles perpendiculares, Echegaray y Alfonso XIII cerradas con motivo de la ocupación del espacio público de grúas.